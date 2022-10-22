«Укрэнерго» сообщило, что масштаб новых повреждений энергосистемы выше прежних | 360°

22 октября 2022, 15:21
«Укрэнерго» сообщило, что масштаб новых повреждений энергосистемы выше прежних
«Укрэнерго»: масштаб новых повреждений инфраструктуры выше прежних
Повреждения от новых ударов по инфраструктуре масштабнее предыдущих обстрелов. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября», — говорится в сообщении.
Реклама
Там отметили, что отключения снабжения уже ввели в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Реклама
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили нефтехранилище с 56 тысячью тонн дизельного топлива для объединенной группировки войск Украины «Днепр». А в Николаевской области при помощи оперативно-тактической авиации ВКС России сбили самолет ВСУ МиГ-29.
В Харькове авиация российских войск поразила цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове. Были уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун».
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама