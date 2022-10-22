«Укрэнерго» сообщило, что масштаб новых повреждений энергосистемы выше прежних | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 15:21 «Укрэнерго» сообщило, что масштаб новых повреждений энергосистемы выше прежних «Укрэнерго»: масштаб новых повреждений инфраструктуры выше прежних

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Повреждения от новых ударов по инфраструктуре масштабнее предыдущих обстрелов. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября», — говорится в сообщении.

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Там отметили, что отключения снабжения уже ввели в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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Ранее стало известно, что российские войска уничтожили нефтехранилище с 56 тысячью тонн дизельного топлива для объединенной группировки войск Украины «Днепр». А в Николаевской области при помощи оперативно-тактической авиации ВКС России сбили самолет ВСУ МиГ-29.

В Харькове авиация российских войск поразила цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове. Были уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун».