12 ноября 2022, 16:53
Украина собралась перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч военных
Член ВГА Рогов заявил о планах ВСУ перекинуть 40 тысяч боевиков с Херсонского направления
Украинские власти могут перебросить с Херсонского направления на другие около 40 тысяч военных. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых могут перекинуть на то или другое направление», — отметил Рогов.
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Он напомнил, что Запорожское направление остается приоритетным: президент Украины Владимир Зеленский мечтает «рассечь» и выйти к Бердянску.
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«Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться», — пояснил Рогов.
Еще одной линией удара может стать захват Запорожской атомной электростанции и форсирование Днепра.
Ранее член главного совета ВГА подчеркнул, что Запорожская область остается одной из горячих точек на фронте СВО, сообщило «Утро.ру».
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