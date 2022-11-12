Спецоперация 12 ноября 2022, 16:53 Украина собралась перекинуть с Херсонского направления до 40 тысяч военных Член ВГА Рогов заявил о планах ВСУ перекинуть 40 тысяч боевиков с Херсонского направления РИА «Новости»

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Украинские власти могут перебросить с Херсонского направления на другие около 40 тысяч военных. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых могут перекинуть на то или другое направление», — отметил Рогов.

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Он напомнил, что Запорожское направление остается приоритетным: президент Украины Владимир Зеленский мечтает «рассечь» и выйти к Бердянску.

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«Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться», — пояснил Рогов.

Еще одной линией удара может стать захват Запорожской атомной электростанции и форсирование Днепра.

Ранее член главного совета ВГА подчеркнул, что Запорожская область остается одной из горячих точек на фронте СВО, сообщило «Утро.ру».