Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил об очередных успехах российской армии на Украине. Основные тезисы брифинга прокомментировал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его речь.

На мой взгляд, сегодня был очень интересный брифинг Минобороны в исполнении генерала Конашенкова. Я хотел бы отметить прежде всего, что российская армия совместно с союзными войсками ЛНР и ДНР продолжают подготовку к окончательному окружению самых боеспособных частей ВСУ в Донбассе. И прежде всего, как мы раньше отмечали, идет массированная артиллерийская подготовка, работа тактической авиации, работа точным вооружением и так далее. То есть наземные войска ждут, когда артиллерия, тактическая авиация подготовят территории для того, чтобы они зашли и начали проводить зачистку от военных ВСУ тех или иных населенных пунктов. Что и отмечено Минобороны — там назывались населенные пункта Донецкой и Луганской республик.

О сбитом украинском самолете Су-25 над Николаевской областью:

Многие задают вопрос, откуда они (новые украинские самолеты — прим. ред.) берутся. Знаете, судя по тому, что до начала операции было 152 самолета, а уже сейчас сбитых больше 200 вроде бы… Значит, как и подтверждают эксперты и разведка, поставляются самолеты из стран НАТО. Как-то их подготавливают, перевозят на территорию Украины, и дальше уже проводится эксплуатация. Сколько их осталось и сколько еще будет — неизвестно, это уже дела разведки. Мы же видим, их не так много — они только появляются и уничтожаются.

О минировании тел украинских военных и боевиков на «Азовстали»:

Обнаружили фуру, где было 152 тела украинских военнослужащих, которые [хранились] без холодильника, и не было возможности передать их близким, хотя просили Зеленского, спрашивали, кому отдать: родственникам или каким-то другим близким людям. И не стали их забирать. О чем это говорит? Что украинскому руководству не нужны свои воины. Не нужны погибшие воины. Они не хотят показывать истинного отношения к своему народу.

Минеры обнаружили, что под телами была бомба. Это говорит прежде всего о террористической тактике. Такое было и в Чечне раньше, когда сражались с террористами, и в Сирии, когда боевики минировали своих погибших товарищей, чтобы нанести более тяжелый ущерб тем, кто начнет работать с обнаруженными телами. Это чистый терроризм, нарушение всех международных норм.

Мы уже начинаем понимать, что Украина — все. Украины нет, есть террористическое государство. Дай бог, чтобы мы в ближайшие месяцы с этим государством закончили. А если те государства, которые помогают террористическому, будут продолжать это делать, то я думаю, нам нужно заканчивать и с теми государствами.