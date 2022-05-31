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    31 мая 2022, 15:12

    Украины больше нет — есть террористическое государство

    Политолог Михайлов: Украины больше нет, есть террористическое государство, с которым пора заканчивать

    Андрей Васильев, Оксана Кириллова

    Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил об очередных успехах российской армии на Украине. Основные тезисы брифинга прокомментировал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

    Далее — его речь.

    На мой взгляд, сегодня был очень интересный брифинг Минобороны в исполнении генерала Конашенкова. Я хотел бы отметить прежде всего, что российская армия совместно с союзными войсками ЛНР и ДНР продолжают подготовку к окончательному окружению самых боеспособных частей ВСУ в Донбассе. И прежде всего, как мы раньше отмечали, идет массированная артиллерийская подготовка, работа тактической авиации, работа точным вооружением и так далее. То есть наземные войска ждут, когда артиллерия, тактическая авиация подготовят территории для того, чтобы они зашли и начали проводить зачистку от военных ВСУ тех или иных населенных пунктов. Что и отмечено Минобороны — там назывались населенные пункта Донецкой и Луганской республик.

    О сбитом украинском самолете Су-25 над Николаевской областью:

    Многие задают вопрос, откуда они (новые украинские самолеты — прим. ред.) берутся. Знаете, судя по тому, что до начала операции было 152 самолета, а уже сейчас сбитых больше 200 вроде бы… Значит, как и подтверждают эксперты и разведка, поставляются самолеты из стран НАТО. Как-то их подготавливают, перевозят на территорию Украины, и дальше уже проводится эксплуатация. Сколько их осталось и сколько еще будет — неизвестно, это уже дела разведки. Мы же видим, их не так много — они только появляются и уничтожаются.

    О минировании тел украинских военных и боевиков на «Азовстали»:

    Обнаружили фуру, где было 152 тела украинских военнослужащих, которые [хранились] без холодильника, и не было возможности передать их близким, хотя просили Зеленского, спрашивали, кому отдать: родственникам или каким-то другим близким людям. И не стали их забирать. О чем это говорит? Что украинскому руководству не нужны свои воины. Не нужны погибшие воины. Они не хотят показывать истинного отношения к своему народу.

    Минеры обнаружили, что под телами была бомба. Это говорит прежде всего о террористической тактике. Такое было и в Чечне раньше, когда сражались с террористами, и в Сирии, когда боевики минировали своих погибших товарищей, чтобы нанести более тяжелый ущерб тем, кто начнет работать с обнаруженными телами. Это чистый терроризм, нарушение всех международных норм.

    Мы уже начинаем понимать, что Украина — все. Украины нет, есть террористическое государство. Дай бог, чтобы мы в ближайшие месяцы с этим государством закончили. А если те государства, которые помогают террористическому, будут продолжать это делать, то я думаю, нам нужно заканчивать и с теми государствами.