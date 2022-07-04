Украину ждет «удар возмездия» за Белгород и Курск

Вслед за освобождением ЛНР союзные войска бросят силы на бои за ДНР и Харьков. Они также нанесут «удар возмездия» за нападение на Белгород и несостоявшуюся атаку на Курск. Об этом заявил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Освобождение Донбасса

Брифинг Минобороны подтвердил мнение многих военных экспертов, что ситуация в Донбассе кардинально изменилась и близко его полное освобождение.

Накануне стало известно о занятии Лисичанска, фактически выходе союзных войск Донбасса и России на административные границы Луганской Народной Республики. И сегодня мы услышали, что Вооруженные силы РФ лишили украинское командование управления остатками недобитых бригад подразделений ВСУ и националистов.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас идет массовая зачистка и уничтожение боевиков в ЛНР. Фактически Луганская Народная Республика почти освобождена. Военные уничтожают остатки неуправляемых националистов.

Бои за ДНР

Опять же подтверждается мнение экспертов, что российская армия усилит боевые действия на территории Донецкой Народной Республики. Основные удары за сутки нанесли по дислоцируемым подразделениям Вооруженных сил Украины возле Донецка. Уничтожаются системы «Град», личный состав украинской армии. Возможно, военные усилят удары.

Думаю, предполагаемое освобождение Донбасса — дело дней, недели, пары недель Евгений Михайлов.

В любом случае сейчас все усилия направят на полный разгром остатков украинских военных и националистов на территории Донецкой Народной Республики.

Боевые действия в Харькове

Россия не забывает, что нужно освободить Харьков, наносит удары по артиллерийским и механизированным бригадам. Именно они находятся недалеко от границы с Россией, и вполне вероятно, это те подразделения, которые используют для нанесения ударов по российским городам.

Харьков недалеко, в 50-60 километрах от границы. Данные брифинга подтвердили неправоту тех, кто говорит, что мы не будем брать эти территории.

Ответ за Белгород и Курск

Идет оборона. Войска сбивают беспилотные летательные аппараты в Херсонской, Николаевской областях, в Днепропетровском направлении, Донецкой Народной Республике.

Откуда украинские военные берут их — другой вопрос. Сам факт того, что их уничтожают в массовом порядке, пополняют список денацифицированных подразделений и уничтоженной боевой техники, говорит, что спецоперация движется по плану. В ближайшее время, судя по тому, что происходит, и по информации из федерального центра, войска нанесут «удар возмездия». Сложно предположить какой, потому что каждый день мы видим достаточно сильные удары, которые приводят к большому ущербу в рядах украинских войск и командования.

Армия нанесет «удар возмездия» за провокацию, в том числе связанную с гибелью мирных жителей в Белгороде, беспилотниками со взрывчаткой, которые летели в сторону Курска. Они не достигли цели, но если бы сделали это, произошли бы большие человеческие жертвы.

У меня нет сомнений, что в ближайшее время мы увидим очень значимый удар, после которого, несмотря на заявления о том, что с Россией не будут разговаривать, украинские власти все-таки задумаются.