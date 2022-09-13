Украину заподозрили в желании вовлечь в конфликт третьи страны | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 21:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украину заподозрили в желании вовлечь в конфликт третьи страны Глава ДНР Пушилин назвал гарантии безопасности Украины попыткой Киева обмануть весь мир РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разработанный киевским режимом проект гарантий безопасности позволит сделать участниками конфликта третьи страны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, это следует из текста документа, который опубликовал офис президента Зеленского.

«Обман заключается в том, что Украина не теряет надежды принудить к прямому участию третьи страны в существующий конфликт, а возможно, и спровоцировать новые очаги напряженности с участием этих стран», — сказал Пушилин.

Реклама

Глава ДНР отметил, что при этом в «гарантиях безопасности» власти Украины не прописали для себя никаких обязательств.

Реклама

«Это совершенно традиционная для киевского режима тактика из серии „нам все должны“, а вот Украина в ответ не должна ничего», — подытожил Пушилин.

Проект документа о гарантиях безопасности офис президента Украины опубликовал во вторник, 13 сентября. Согласно тексту, украинские власти предложили ЕС, США, Великобритании и Турции и ряду других стран подписать договор о стратегическом партнерстве.

Соглашение предусматривает поддержку украинских войск основной группой союзников и предоставление невоенных гарантий, основанных на санкциях другими странами.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что помимо рамочного договора участникам соглашения нужно подписать отдельные двусторонние соглашения по вопросам регионального значения, сообщили «Известия».

Ермак пояснил, что это может быть договоренность о гарантиях безопасности акватории Черного моря или воздушного пространства Украины.

0 0 0 0 0 0