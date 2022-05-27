Украину заподозрили в том, что она готовится к сдаче Запорожья

Украинские власти готовятся к сдаче Запорожья, вывозя из областного центра все ценное. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, нынешняя власть Украины понимает, что удержать Запорожскую область под своим контролем ей уже не получится.

«Там идет обсуждение эвакуации, все на низком старте. Они находятся в поисках отступных путей. Запорожье обязательно будет освобождено», — заявил Рогов.

Член совета военно-гражданской администрации уверен, что после освобождения Донбасса от нацистов наступит очередь очистки Запорожской области.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что абоненты в Херсонской и Запорожской областях в ближайшее время перейдут на российский телефонный код +7.