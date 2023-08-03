Спецоперация 03 августа 2023, 09:46 Украину заподозрили в печатании бомб на 3D-принтере Economist: Украина печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, оболочки проводят как игрушки Unsplash

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Украина делает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ. Оболочки для них поступают из-за границы в виде подсвечников или игрушек. Об этом написал журнал The Economist.

«Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь они дешевые…» — говорится в статье.

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Источники журнала уточнили, что каждый день производят порядка 1000 пластиковых корпусов для «конфетных бомб». По данным издания, у киевского режима возникли сложности с цепочками поставок. Ведь компоненты для изготовления бомб привозят из разных мест.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Оно проходит на Артемовском, Запорожском, Южно-Донецком направлениях. В последнее время действия украинской армии замедлились. По мнению советника врио главы ДНР Яна Гагина, это произошло из-за большой потери Украиной своих военных.