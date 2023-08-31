Спецоперация 31 августа 2023, 15:31 Украину уличили во лжи насчет контрнаступления ВСУ Судья Наполитано заявил, что США скрыли правду о провале наступления ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Американские власти скрыли истинное положение дел в зоне специальной операции и состояние ВСУ после начала контрнаступления. Об этом в эфире шоу The Jimmy Dore Show заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

«Полковник Макгрегор, Скотт Риттер и я давно уже говорили, что победить Россию у Украины нет шансов. НАТО передал ей слишком старое оружие, у русских три линии глубокой обороны, к которой ВСУ подступиться не смогут», — сказал он.

Реклама

Наполитано отметил, что президент США Джо Байден не получает корректную информацию о контрнаступлении ВСУ, для него всю информацию фильтруют спецслужбы.

«Таким образом, глава Белого дома потребляет лишь ту информацию, которую он сам хочет услышать», — добавил бывший судья.

Ранее американские СМИ сообщили, что в ЦРУ скептически оценили шансы Украины прорвать российскую оборону в СВО. Журналист Михаил Катков не исключал, что НАТО потребует Украину начать переговоры в случае полного провала на поле боя.