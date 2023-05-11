Спецоперация 11 мая 2023, 10:56 Украину уличили в вербовке наемников более чем из 70 стран Следком России установил факты участия в рядах ВСУ наемников более чем из 70 стран Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские воинские подразделения пополняли наемники более чем из 70 стран мира. Об этом на конференции Конституционного суда в рамках Петербургского международного юридического форума сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его слова привел ТАСС.

«Следователи установили факты вербовки и непосредственного участия в боевых действиях наемников из более чем 70 стран», — сказал он.

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Бастрыкин уточнил, что речь идет о странах Северной Америки и Европы, проводящих наиболее агрессивную антироссийскую политику.

Ранее сообщалось, что российская авиация ударом истребителя Су-34 уничтожила пункт дислокации иностранных наемников Украины в Харьковской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что участие иностранных наемников на стороне ВСУ не изменит ход специальной операции.