Спецоперация 21 июля 2023, 09:50 Украину уличили в сокрытии огромных потерь под Артемовском Подполковник Марочко сообщил, что Украина скрыла огромные потери ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Командование ВСУ решило скрыть истинные потери в подразделениях при наступлении под Артемовском, не оповещая погибших родственников военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины несут огромные потери при наступлении на окрестности Артемовска», — сказал он.

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По словам Марочко, командному составу на местах для продолжения наступательных действий запретили уведомлять военкоматы о гибели личного состава для оповещения родственников.

«Эвакуационные группы ВСУ начали работать таким образом, чтобы на передовой личный состав ВСУ ничего не знал о безвозвратных потерях», — добавил подполковник в отставке.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что у ВСУ есть все возможности для возвращения контроля над Артемовском.