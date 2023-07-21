21 июля 2023, 09:50
Украину уличили в сокрытии огромных потерь под Артемовском
Подполковник Марочко сообщил, что Украина скрыла огромные потери ВСУ под Артемовском
Командование ВСУ решило скрыть истинные потери в подразделениях при наступлении под Артемовском, не оповещая погибших родственников военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вооруженные формирования Украины несут огромные потери при наступлении на окрестности Артемовска», — сказал он.
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По словам Марочко, командному составу на местах для продолжения наступательных действий запретили уведомлять военкоматы о гибели личного состава для оповещения родственников.
«Эвакуационные группы ВСУ начали работать таким образом, чтобы на передовой личный состав ВСУ ничего не знал о безвозвратных потерях», — добавил подполковник в отставке.
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что у ВСУ есть все возможности для возвращения контроля над Артемовском.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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