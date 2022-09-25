Украину уличили в попытке отравить важного для ЛНР человека до референдума | 360°

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Украину уличили в попытке отравить важного для ЛНР человека до референдума

МГБ ЛНР: Украина пыталась отравить высокопоставленное должностное лицо республики

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Украинские спецслужбы планировали перед референдумом о вхождении ЛНР в состав России отравить высокопоставленное должностное лицо республики. Об этом сообщили на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Представители ведомства заявили, что целью украинских спецслужб является дестабилизация обстановки и дезорганизация органов власти ЛНР.

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«Спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица Луганской Народной Республики», — сообщили они.

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Во время проведения референдумов в ЛНР, ДНР, а также в подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей в Подмосковье организовали места для голосования. Узнать свой избирательный участок можно по телефону 8-800-550-97-44.

Референдумы проходят с 23 по 27 сентября. Ранее власти подконтрольной России территории Запорожской области заявили, что объявят результаты голосования уже 28-го числа.

ЛНР

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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