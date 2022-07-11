Украину уличили в подготовке терактов по указке Запада

Украинские спецслужбы готовят теракты на освобожденных территориях по указке Запада. Об этом замначальника главка МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Люди, поддерживающие киевский режим, при пособничестве западных кураторов «превратили всю Украину в одну сплошную националистическую группировку», заявил замглавы МВД.

«Обучают украинские спецслужбы, дают им идеи этих терактов западные спецслужбы. Естественно, основные корни там», — сказал Селиванов.

По такой же террористической схеме украинские боевики действовали и в Донбассе, где киевский режим в течение восьми лет не прекращал попыток ликвидации ополченского командования и представителей народной власти, отметил замначальника.

Минувшей ночью украинские киллеры предприняли попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуты, писало РИА ФАН. Селиванов отметил, что также были предприняты попытки убийства главы ВГА Мелитополя Галины Данильченко и главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого.