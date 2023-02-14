Спецоперация 14 февраля 2023, 16:56 Украину уличили в подготовке провокации для обвинения России в нарушении ядерной безопасности Минобороны: Киев готовит провокацию по обвинению России в нарушении ядерной безопасности

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Киевский режим при поддержке Соединенных Штатов и стран Европы готовит «великое событие», чтобы обвинить Россию в нарушении ядерной безопасности во время проведения спецоперации. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Украина готовит информационную провокацию специально перед 11-й чрезвычайной специальной сессией Генассамблеи ООН, которая пройдет 22 февраля.

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«Киевским режимом <…> завершается подготовка масштабной информационной провокации („великого события“) для обвинения России <…> в якобы „грубом нарушении“ обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения СВО», — отметили в заявлении.

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Представители киевского режима предоставят «весомые доказательства» того, что из-за действий российских бойцов на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения в феврале — апреле прошлого года якобы произошло «радиоактивное заражение значительных территорий страны».

Главной целью такой провокации назвали оказание политического давления на страны, которые не поддерживают антироссийские санкции, очередную попытку конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создание «международного трибунала».

В Минобороны России заявили, что радиационный фон на Чернобыльском атомном объекте остается в пределах нормы. Делегаты МАГАТЭ в апреле, июне и ноябре прошлого года подтвердили это.