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    18 июля 2022, 14:48

    Украину уличили в планах повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье

    Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ хотят превратить в «Азовсталь» два завода региона

    Максим Зинкин

    Украинские военные намерены воссоздать сценарий обороны металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе на двух крупных промышленных предприятиях в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, из подконтрольного Украине областного центра поступила информация, что командование ВСУ рассчитывает превратить заводы «Запорожкокс» и «Запорожсталь» в аналог «Азовстали». В настоящее время предприятия принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

    «Ахметов отдал их националистическим батальонам под хранение боекомплектов, техники и создание укрепленных сооружений», — заявил Рогов.

    Металлургический комплекс «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции РФ на Украине оказался под контролем нацистов. Российские вооруженные силы освободили комбинат 20 мая, свыше 2,5 тысячи боевиков сдались в плен, писала газета «Известия».