Украину уличили в планах повторить сценарий «Азовстали» в Запорожье

Украинские военные намерены воссоздать сценарий обороны металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе на двух крупных промышленных предприятиях в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, из подконтрольного Украине областного центра поступила информация, что командование ВСУ рассчитывает превратить заводы «Запорожкокс» и «Запорожсталь» в аналог «Азовстали». В настоящее время предприятия принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

«Ахметов отдал их националистическим батальонам под хранение боекомплектов, техники и создание укрепленных сооружений», — заявил Рогов.

Металлургический комплекс «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции РФ на Украине оказался под контролем нацистов. Российские вооруженные силы освободили комбинат 20 мая, свыше 2,5 тысячи боевиков сдались в плен, писала газета «Известия».