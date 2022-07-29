Украину уличили в использовании портовой инфраструктуры в военных целях

Украина по-прежнему использует портовую инфраструктуру в военных целях, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Большую часть прибрежных вод заминировали.

Буякевич напомнил, что Украина обязана обеспечивать безопасность в контролируемых ею территориальных водах по заключенным в Стамбуле соглашениям. Его слова привело РИА «Новости».

«Предостерегаем от размещения в портах военных грузов и средств поражения, представляющих очевидную угрозу судоходству», — заявил Буякевич.

Зампостпреда прокомментировал уничтожение украинского военного корабля, пришвартованного в доке Одесского судоремонтного завода, и склада боеприпасов, поставленных США. Удар по военной инфраструктуре, отметил он, не мешает вывозу зерна: зерновой терминал находится на значительном удалении от уничтоженных военных объектов. Одесский порт может принимать и выпускать суда, а Россия продолжит осуществлять спецоперацию и уничтожать военные объекты и склады противника.