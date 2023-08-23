Спецоперация 23 августа 2023, 07:26 Украину предупредили об опасности применения западных танков Newsweek: ВСУ не стоит применять Leopard и Abrams из-за специфики местности Matthias Merz/dpa/globallookpress

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Украинским вооруженным силам лучше не использовать полученные от Запада танки Leopard и Abrams, отмечается в публикации американского журнала Newsweek. Военный эксперт Марина Мирон пояснила изданию, что, у примеру, в Запорожской области у ВС России не будет проблем с тем, чтобы обнаружить эти танки, «из-за географических особенностей местности».

А экс-спецпомощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс посоветовал украинской армии приберечь зарубежные бронемашины для прорыва через сильно заминированную территорию. В остальных же случаях он рекомендовал «более расходные» старые танки, такие как Т-64.

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Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ВС России создали в зоне спецоперации минные поля размером «примерно с Западную Германию» и ВСУ то и дело «оказываются в ловушке».

В свете провала контрнаступления ВСУ американские стратеги посоветовали им вести бои только на одном направлении, а не распыляться сразу на несколько.