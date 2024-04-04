Спецоперация 04 апреля 2024, 08:53 Украину предупредили о возможной потере Харькова Полковник Матвийчук: ВС России начали готовиться ко взятию Харькова Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Харьков является одним из стратегически значимых населенных пунктов в зоне СВО, и российская армия в ближайшее время может начать его освобождение. Об этом Lenta.ru рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт объяснил, что ВСУ перебрасывают войска, западную технику и наемников в Купянск через Харьков, поэтому российские военные уже сейчас могут вести подготовку ко взятию города.

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«Полагаю, что сейчас готовится уничтожение всех формирований, за которым последует взятие Харькова нашими войсками», — отметил Матвийчук.

Он добавил, что сейчас в украинском городе идет эвакуация мирных жителей.

Ранее представитель подполья в Харькове Сергей Лебедев обратил внимание на резкое увеличение количества боевиков батальона «Азов»* в центре города. Боевики передвигаются по нему небольшими группами по 2-3 человека, сообщили горожане.

* Батальон «Азов» признан террористической организацией в РФ запрещен на ее территории.