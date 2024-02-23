Спецоперация 23 февраля 2024, 16:26 Украину предупредили о риске скорого уничтожения RS: США посоветовали Украине как можно быстрее провести переговоры с Россией Freepik

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Украине следует провести переговоры с Россией до того, как ВСУ потерпят сокрушительное поражение. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Журналисты опросили экспертов американского института Квинси Анатоля Ливена и Джорджа Биба о ситуации на Украине. По словам специалистов, ВСУ полностью истощились, и страна рискует получить сокрушительный контрудар от России.

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«Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком», — указали в издании.

Ранее о возможном поражении Украины заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он спрогнозировал возможные итоги конфликта и предположил, что даже военная поддержка со стороны Запада не поможет ВСУ победить.

Эксперт рекомендовал украинскому руководству начать с Россией переговоры. Если конфликт продолжится, Украина потеряет еще больше территории и людей, заключил он.