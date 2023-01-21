Спецоперация 21 января 2023, 12:39 Украину предупредили о больших потерях при попытке удержать Артемовск Reuters: Украина понесет большие потери при попытке удержать Артемовск РИА «Новости»

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Украинская армия продолжит пытаться удержать Артемовск под своим контролем, но понесет огромные потери в технике и живой силе. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, высокопоставленные представители администрации президента США почти уверены в том, что российские военные освободят Артемовск. Однако украинские власти настаивают на необходимости продолжения обороны города.

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«В то же время они просят украинских бойцов попробовать удержать Артемовск как можно дольше, а одновременно с этим дождаться новых поставок западного оружия для проведения собственного наступления», — отметили в статье.

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Военные аналитики в США критично оценивают способности ВСУ. Они указывают, что российская армия уже начала продвижение не только в Донецкой Народной Республике, но и в Запорожской области.

Ранее американские СМИ сообщили, что якобы США посоветовали Украине отказаться от тяжелой обороны Артемовска и сосредоточиться на наступлении на юге страны.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в ближайшие дни Артемовск окажется под полным окружением российских войск.