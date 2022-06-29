Украину от мира отговаривают страны, которые не воевали столетиями

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории его страны должен быть разрешен «только силовым путем». Причем заявил это премьер-министр Бельгии — одной из наиболее «военизированных» стран, которая сама столетиями не вступала ни в какие конфликты. Более того, Альянс именно для этого продолжит помогать Украине вооружением. Необходимость разрешения вопроса именно на поле боя подчеркнули несколько раз. Политолог Никита Донцов уверен, что затягивание конфликта и отказ от переговоров выгодны в первую очередь именно США, которые богатеют на смертях чужих военных.

Далее — прямая речь.

Долговая яма для Украины

Это очень странная ситуация, потому что любой политик, который искренне желал бы Украине процветания, рекомендовал бы решить этот конфликт дипломатическим путем.

Пожелание введения боевых действий… Это нужно Западу с одной целью — продать Украине в кредит максимальное количество вооружения. Фактически Украину сейчас вгоняют в огромную долговую яму

Этому свидетельствует ленд-лиз: 40 миллиардов долларов от США. И вот эти бесконечные программы помощи от европейских стран, от НАТО. Мы же понимаем, что все это происходит не на безвозмездной основе. Выдают кредит под проценты. И как Украина будет с разрушенной экономикой расплачиваться по ним, не очень понятно. А платить им все равно придется.

Источник фото: РИА «Новости»

Напомню, Россия, например, расплатилась по платежам за ленд-лиз, которые были намного меньше по объему и были предоставлены США во время Второй мировой войны, только в 2006 году. Соответственно, мы понимаем, что сейчас Украина возьмет множество систем вооружения, техники, кредиты. И будет расплачиваться минимум 100 лет, а может быть, и больше. Конечно, это колоссальный удар по экономике.

Источник фото: РИА «Новости»

Вести дальше боевые действия для Украины затруднительно. Более того, все боеспособные части, элитные подразделения, которые были у армии Украины, сейчас либо уже полностью уничтожены, либо находятся в котле Северодонецка, Лисичанска. Владимиру Зеленскому приходится направлять на фронт уже и студентов. Мы слышали, что семнадцатилетних выпускников школ сейчас отсматривают — кого потенциально можно мобилизовать.

Украину подстрекают к боевым действиям

Очевидно, что Запад готов воевать на Украине до последнего украинца. Эти все факторы мы сейчас видим. Конечно, забавно слышать такие дополнительные заявления от лидеров таких стран, как, например, Бельгия. Это маленькая страна, которая последние несколько столетий полноценно не участвовала ни в одной войне. Маленькое государство, которое вообще ничего в этом не понимает — объективно.

Источник фото: РИА «Новости»

Уверен практически, что ввода войск НАТО на Украину не будет. Единственное, как реально могут помочь, — это переводить Украину на стандарты НАТО. Они будут настаивать на том, чтобы страна брала у них кредиты на закупку техники, будут навязывать военные уставы, внутренние распорядки — по формату НАТО. Фактически они не будут давать прав и гарантий, которые Украина получила бы при вступлении в НАТО. Она фактически станет членом Альянса, но бесправным. Обязанности появятся, а прав не будет. НАТО очень выгодна эта ситуация.