Украину обвинили в попытке сделать заложников из жителей Херсонской области | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 18:19 Украину обвинили в попытке сделать заложников из жителей Херсонской области Врио главы Херсонщины Сальдо: ВСУ пытаются сорвать перемещение граждан РИА "Новости"

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Обстрелами администрации Голой Пристани в Херсонской области Вооруженные силы Украины хотят сорвать перемещение граждан, сделать их заложниками. Об этом заявил врио главы Херсонщины Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Нанесенный минувшей ночью ракетный удар по зданию администрации Голой Пристани — это проявление осознанного терроризма со стороны киевского режима», — сказал он.

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Сальдо подчеркнул, что украинским боевикам прекрасно известно, что в здании администрации нет и не было военных, там круглые сутки работали только гражданские специалисты. В здании также ночевали члены их семей. Никто не пострадал только «по счастливой случайности».

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Он отметил, что таким образом они пытаются превратить жителей Херсонской области в заложников, как это было в Мариуполе. Сальдо пообещал этого не допустить.

Украинцы также попытались атаковать городскую гражданскую инфраструктуру. Для этого выпустили четыре ракеты. Российская ПВО все перехватила. Днем ранее ВСУ обстреляли город из натовских РСЗО HIMARS. ПВО удалось сбить 12 вражеских ракет, шесть упали в районе Антоновского моста.