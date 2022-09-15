Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС Постпред России Ульянов заявил об отсутствии военных целей на ЗАЭС для атак ВСУ РИА «Новости»

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Обстрелы Запорожской атомной станции украинскими боевиками не имеют никаких оснований, так как на территории объекта не расположены военные цели. С таким заявлением на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

«Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет», — заявил Ульянов.

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Дипломат добавил, что Россия поддерживает идею о том, что все ядерные объекты не должны становиться местом для дислокации боевиков или целью для атак.

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«Для нас это аксиома, относящаяся не только к Запорожской АЭС, но и к любым атомным станциям в зоне военного конфликта», — добавил Ульянов.

Также он прокомментировал выпущенный МАГАТЭ доклад по итогам визита на ЗАЭС. По словам Ульянова, в документе не указаны исполнители атак на станцию, а это означает, что украинские боевики продолжат обстрелы.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал отвести военных от Запорожской АЭС и демилитаризовать зону вокруг объекта. Он подчеркнул, что это лучшее, что может сделать мировое сообщество.

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