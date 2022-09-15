Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС | 360°

Все новости

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:03

Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Реклама

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Постпред России Ульянов заявил об отсутствии военных целей на ЗАЭС для атак ВСУ

Читать 360tv в

Обстрелы Запорожской атомной станции украинскими боевиками не имеют никаких оснований, так как на территории объекта не расположены военные цели. С таким заявлением на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

«Никаких военных целей, которые могли бы служить предлогом для оправдания украинских обстрелов и нападений на Запорожскую АЭС, не было и нет», — заявил Ульянов.

Реклама

Дипломат добавил, что Россия поддерживает идею о том, что все ядерные объекты не должны становиться местом для дислокации боевиков или целью для атак.

Реклама

«Для нас это аксиома, относящаяся не только к Запорожской АЭС, но и к любым атомным станциям в зоне военного конфликта», — добавил Ульянов.

Также он прокомментировал выпущенный МАГАТЭ доклад по итогам визита на ЗАЭС. По словам Ульянова, в документе не указаны исполнители атак на станцию, а это означает, что украинские боевики продолжат обстрелы.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал отвести военных от Запорожской АЭС и демилитаризовать зону вокруг объекта. Он подчеркнул, что это лучшее, что может сделать мировое сообщество.

Россия

Украина

АЭС

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама