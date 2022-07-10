Украинцы затравили в соцсетях жительницу Лисичанска, которая встречала российские войска

Жительница Лисичанска, которая встречала российских военных после того, как они освободили город, рассказала, как ее стали травить за это в соцсетях украинские пользователи. По словам девушки, ее окрестили предательницей.

Лисичанск освободили в начале июля. После этого она беседовала с бойцами полка имени Ахмата Кадырова и рассказала, что с 2014 года ждала помощи от России. Из-за этого в соцсетях другие украинцы устроили ей травлю, напомнили, что она раньше пела песни на украинском языке, написал RT.

В беседе с изданием девушка объяснила, что всегда любила петь, в колледже у нее была своя музыкальная группа. Но на конкурсах им разрешали выступать только на украинском языке. Нарушать эти правила она боялась.

«Выбор есть, но при этом его нет. Все, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома — лучше об этом не говорить», — поделилась она.

Гонения за русский язык начались на Украине несколько лет назад. Еще при при президенте Петре Порошенко украинскому присвоили статус государственного и обязали его использовать в органах власти, ввели языковые квоты на телевидении и других видах СМИ. В соцсетях неоднократно появлялись истории о скандалах из-за использования русского языка в магазинах или публичном поле.

Недавно ведущим YouTube-шоу «Взрослые девочки» Маше Ефросининой и певице Оле Поляковой пришлось оправдываться перед подписчиками за то, что они записывают выпуски на русском.