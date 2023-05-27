27 мая 2023, 07:47
Украинцы встревожились из-за решения Зеленского о переносе контрнаступления
Spectator: украинцев встревожило решение Зеленского отложить весеннее контрнаступление
Решение президента Украины Владимира Зеленского отложить контрнаступление в зоне специальной операции встревожило жителей страны. Об этом в материале для издания The Spectator написала обозреватель Светлана Моренец.
«Некоторые украинцы сильно встревожились из-за задержки контрнаступления. Они рассчитывали, что боевые действия завершатся к лету», — сообщила она.
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Моренец отметила, что украинские СМИ постоянно говорят про истощение русских и о том, что ВСУ необходимо совершить всего один рывок.
«Как это порой происходит, реальность и заявления властей Украины сильно отличаются», — добавила обозреватель.
Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ уже начали процесс контрнаступления, инициировав старт ряда отдельных операций. Какие именно операции проводят украинские военные, он не уточнил.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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