Спецоперация 27 мая 2023, 07:47 Украинцы встревожились из-за решения Зеленского о переносе контрнаступления Spectator: украинцев встревожило решение Зеленского отложить весеннее контрнаступление РИА «Новости»

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Решение президента Украины Владимира Зеленского отложить контрнаступление в зоне специальной операции встревожило жителей страны. Об этом в материале для издания The Spectator написала обозреватель Светлана Моренец.

«Некоторые украинцы сильно встревожились из-за задержки контрнаступления. Они рассчитывали, что боевые действия завершатся к лету», — сообщила она.

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Моренец отметила, что украинские СМИ постоянно говорят про истощение русских и о том, что ВСУ необходимо совершить всего один рывок.

«Как это порой происходит, реальность и заявления властей Украины сильно отличаются», — добавила обозреватель.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ уже начали процесс контрнаступления, инициировав старт ряда отдельных операций. Какие именно операции проводят украинские военные, он не уточнил.