Украинцы проигнорировали петицию о присвоении Зеленскому титула гетмана

Петиция о предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому титула гетмана Украины появилась на сайте главы государства. Однако за нее не проголосовало и 10 человек.

«В это очень тяжелое время для нас всех предлагаю, чтобы нашему президенту предоставили титул гетмана Украины, как одному из самых выдающихся руководителей», — предложил автор петиции.

Документ появился сегодня, и украинцы не спешат поддерживать лидера. Для того чтобы обращение рассмотрел сам Зеленский, необходимо 25 тысяч подписей.

Гетман — историческое звание командующего армией в Чехии, Речи Посполитой, Войске Запорожском и Молдавском княжестве и титул правителя Украины с 1648-го по 1764 год и в 1918 году. В современной Украине звание используют некоторые объединения, считают себя наследниками традиций местного казачества.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что ВСУ вновь попытаются совершить наступление на Херсонскую область и это станет последним шансом для Владимира Зеленского сохранить пост. Об этом напомнило издание Nation News.