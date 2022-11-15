Эксклюзив 15 ноября 2022, 14:50 «Украинцы освобождают Украину». Военный эксперт — об особенностях российской армии Военный аналитик Онуфриенко: общение с добровольцами снимет любые вопросы о надобности СВО РИА «Новости»

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Российская армия состоит, в том числе, из украинцев. Сегодня они идут на фронт, чтобы освободить свою землю от захватчиков. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, эти люди точно знают причину, по которой решили отправиться на фронт.

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«В госпитале мне приходилось встречаться с мобилизованными, которые уже успели попасть на фронт, были ранены. „Я через неделю встану на ноги, и вернусь в часть. Я украинец, я еду освобождать свою землю“. „Ты же в российской армии, как ты украинец?“ „А мои родители в Воронеж переехали, ну и я с ними. А теперь вот освобождаю“. <…> Общаясь с этими людьми, понимаешь, ради чего мы все это затеяли», — пересказал он диалог.

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Онуфриенко также напомнил, что «сила в правде». Русская правда, по его словам, заключается в единстве земли и народа. Нельзя позволить это все разъединить, подчеркнул он.

До этого политолог Сергей Марков рассказал, что Запад преуспел в одном из своих экспериментов на Украине — многие жители страны превращены в убийц, науськанных на русских. Он отметил, что именно против этой банды Россия проводит спецоперацию.