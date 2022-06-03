Украинцы не понимают, как ощутить себя единым народом

Украинские власти принято называть националистическими, но с настоящим национализмом они не имеют ничего общего. Эта идеология предполагает бережное отношение к своей нации, ее сохранение и преумножение. По мнению политолога Сергея Расторгуева, тот разгул, который происходит на Украине, больше подпадает под определение «Украинского террористического государства».

Далее — прямая речь.

Ненастоящие националисты

Я бы хотел внести коррективы в понятие «национализм», которое часто употребляют в контексте мирового освещения спецоперации. К национализму идеология вооруженный формирований — можно уже назвать «УГИЛ», «Украинское террористическое государство» — не имеет никакого отношения. Национализм предполагает бережное отношение к своей нации и политике, направленное на ее сохранение и преумножение. Приоритетом является национальное самосознание и история национального общества в контексте мировых событий. То есть задача — максимальное сохранение.

С учетом того, что современная киевская власть — оккупационная, и центр принятия решений находится далеко за океаном, можно сделать вывод, что национализмом тут не пахнет.

Тут идет бой до последнего украинца

Хоть будут уже сдаваться в плен, будут умолять олигархи, у которых разрушен бизнес, Зеленский и те, кто упорно его охраняет — подчеркиваю, не как телохранители, а скорее как тюремщики — бой будут вести до последней капли славянской крови. Вразумить их, к сожалению, вербальными методами не получается.

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Украинцы — народ пестрый

Относительно того, что происходит в Одессе — это глубокий внутринациональный этнический и психологический конфликт. Как бы нам ни пытались представить, что Украина — это на редкость целостное в историческом плане государство, к сожалению, история упрямо вносит директивы в эту приятную сладкую ложь. Дело в том, что Украина как таковая — это народ крайне пестрый с точки зрения расового, национального и религиозного генезиса. Западная Украина — это вообще отдельный мир, и сейчас на этот айсберг в порядке кармы наталкиваются переселенцы из юго-восточных областей страны. С ними отказываются общаться не то, что на украинском, а на местном диалекте, который иначе как суржиком не назовешь. Тем, кто говорит по-русски, отказываются выдавать гуманитарную помощь. Зачем выдавать, когда можно продавать? Гуманитарная помощь, которая не безвозмездно исходит от польского правительства в виде консервов, продается в местных супермаркетах, а сеть универмагов торгует вообще сокровенным — военной формой.

Мечты о Карпатии

Но вернемся к генезису. Западная Украина сама по себе испытывает дефицит высокомотивированных бойцов. Еще в 2015 году вошло в историю такое событие, которое упорно скрывается Киевом. Военные комиссары натолкнулись на очень разозленных местных жителей в Карпатах, которые не захотели отдавать своих сыновей, мужей, братьев на некое «АТО». Они даже не понимали, о чем идет речь.

И как мы помним, у каждого западного украинца страна — это Карпатия или Буковина, под подушкой румынский паспорт и под рукой обрез с готовностью уйти в лес

На всю историю Западной Украины можно смотреть на как историю формирования этнической общности. В Карпатах как таковых украинцев не было до 1945 года. Это был определенный микс из мадьяров, румын, сербов-переселенцев и интересных народностей под названием гуцулы, бойки, лемки, которые вообще не являются славянами, хоть их и называют солью украинской земли.

Это славянизированные кельты, которые родственны шотландским пиктам, уэльским кимрам и галлам, откуда и произошло название Галиция

С этим связана очень интересная историческая спекуляция, которая преподается в школах — якобы все галлы произошли из Галиции. Наоборот, галлы пришли в Галицию.

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Таким образом, мы замечаем, что на Украине огромное количество внутренних противоречий. Они просто не понимают, как себя ощутить единым народом, которые еще вчера были гражданами венгерского государства, подданными Румынского королевства. Широко распространен анекдот „Мой дедушка успел побыть подданным Чехословакии, подданным Венгрии, не выезжая из Ужвара“, который в 1945 году стал Ужгородом.

Культурный геноцид

Современный националистический фанатизм, который проповедуется на Украине, основан на глубокой неуверенности в происхождении. Любой фанатизм имеет эмоциональный фундамент в виде полной неуверенности в себе. Украинец не уверен, почему, еще вчера прекрасно говоря на русском языке, он сейчас в рамках солидарности и священной ненависти к москалям должен перейти на украинский язык, который мало того, что не похож сейчас на русский, так еще и пережил несколько языковых реформ в период управления Петром Порошенко. Туда были добавлены некоторые слова, которые изначально не имели хождения даже в староукраинском диалекте. Но, тем не менее, все должны приспосабливаться, потому что если не скажешь правильно слово «паляниця», рискуешь попасть в подвал к СБУ. Это, действительно, факт. Сейчас многие жители в Telegram-канале жалуются, что они боятся говорить на русском языке.

До начала спецоперации такой проблемы в крупном масштабе не существовало, но политика выдавливания языка проводилась с 2014 года. Закрытие школ, исключение русских учебников по всем правилам можно считать культурным геноцидом. Что и происходило в очень мягкой форме.

А то, что сейчас находят интересные книжки по истории, где русские выставляются исключительно в негативном свете, как захватчики, где Украинский и Белорусский фронты состояли исключительно из украинцев и белорусов, а русские отсиживались в погребах — здесь можно говорить, что это случилось не вчера

Беженцу — беженцово

Напоминаю, что резонансные теракты в Вене пару лет назад совершил один из албанских боевиков. Австрия была одним из главных спонсоров независимости Косово, да и сейчас западноевропейский мир является существенным бенефициаром того, что является «свободной европейской Украиной», которая сжигает людей заживо. В какой-то степени, это карма в государственном масштабе: вы устроили — вы и принимайте бардак.

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А с точки зрения поведения на историческом пространстве, куда у нас уходят беженцы, я полагаю, что с ореола «богов, спустившихся с небес», как сказал советник президента Зеленского Арестович, их образ меняется на людей, которых нужно переместить в места не столь отдаленные, как это сделали в Болгарии, где людей отправили из гостиниц жить в контейнеры.

Потешаться над этим грешно, но я считаю, что это объективное следствие общенационального поведения беженцев, которые пытаются устанавливать свои правила и демонстрируют своеобразный сельский характер. А когда начинают закономерно отвечать, проявляется посконное: «А нас за що?» Я не считаю, что это должно вызывать какое-то удивление, тем более в Болгарии. Там население традиционно пророссийски настроено, порядка 80%, включая не только националистические и патриотические организации, но и народонаселение в массе, которое помнит подвиг русских войск, освободивших Болгарию от Османского ига — несмотря, кстати, на русофобское правительство.

Но если не говорить о Болгарии, то как надо было довести чехов, которые традиционно не так уж любят нашего брата, чтобы у них были наклеены стикеры с надписью «Украинцам вход воспрещен». Видимо, позитивный ореол украинцев испаряется, и жители сытой Европы сталкиваются с последствиями решений их руководящих кругов.

На пороге славянофобии

В ближайшее время можно ожидать всплеск славянофобии. При этом сами украинцы — достаточно пассионарная нация. Они умеют самоорганизовываться, когда надо, это хорошие управленцы. Сам Брежнев был украинцем. Вполне можно ожидать формирования среди беженцев противоправных кругов и организаций, если ребята будут крепкие с точки зрения организационных и аналитических способностей. А в другом случае — это будет опускание на маргинальные слои общества и славянофобия. Причем, сначала она будет направлена на украинцев, а потом Европа поймет, что это те же русские, только с южной спецификой и тогда можно ждать полноценный новый виток славянофобии.

К чехам это не относится, потому что славянами они себя особенно не считают. Если Польша — это агрессивный ротвейлер западного мира, который упорно забывает свои корни, то Чехия — это такой своеобразный пекинес, потому что ненавидит Россию, но глупо и пассивно

При этом сами украинцы понимают проблемы, но не хотят их признавать. Главная национальная черта «Миколы» — находясь по пояс в дерьме, упорно говорить, что это шоколад. Причем, всему миру. Прокиевское население сейчас ни за что не признает неправоту, даже если фактами им будут тыкать в лицо.

А благодарности России не будет никогда. Никогда не простят за то, что освободили, за первого человека в космосе, не простят за первый восьмичасовой рабочий день — не простят ни за что. Нужно просто это принять и идти дальше, не пытаться быть милыми с тем, кто изначально настроен против нас враждебно.