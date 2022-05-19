Украинцы начали жаловаться на повальное мародерство в Гуляйполе

Мародерство украинских боевиков в Гуляйполе стало повальным. Жалобы на их действия переполнили местные чаты. Фрагменты переписки опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Родственники служащих ВСУ, добавил он, указывают на вину территориальной обороны. Близкие местных боевиков, наоборот, говорят о мародерах из военных.

Источник фото: Telegram-канал Vоенкор Котенок Z

«Скорее всего, замешаны и те, и другие. Сообщений не просто много, их сотни. Выносят все, что имеет хоть какую-то ценность», — написал Котенок.

В Херсонской области мародеры забрали из рюкзаков и карманов погибших российских военных все вещи. Над телами они издевались. Одного из мужчин задержали силовики.