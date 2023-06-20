Спецоперация 20 июня 2023, 13:11 Украинцев заменят поляки и немцы. Нарышкин — о будущем спецоперации Глава СВР Нарышкин: когда украинцы в зоне СВО закончатся, придут поляки и немцы РИА «Новости»

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США и Великобритания использовали украинцев как пушечное мясо, чтобы предотвратить сближение с Россией и нанести стратегическое поражение. Когда они погибнут, на смену придут военные из Польши и Германии, заявил в интервью «Российской газете» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Главная цель англосаксонских стран, по его словам, — нанести России стратегическое поражение. Ради этого на Украине десятилетиями взращивали национализм и использовали ее граждан как пушечное мясо, оберегая американских и британских солдат. Сергей Нарышкин допустил, что эту страну согласятся превратить в черную дыру Европы, лишь бы не допустить сближения с Россией.

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«Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. <…> Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов», — предупредил он.

Конфликтом на Украине США под руководством демократа Джо Байдена хотели отомстить России за избрание на пост 45-го президента республиканца Дональда Трампа, заявил телеведущий Такер Карлсон. Белый дом, по его словам, готов сражаться до последнего украинца. RT процитировал выступление журналиста.