Украинцев пригрозили лишать опеки над детьми за отказ от эвакуации
Верховная рада Украины пригрозила лишать опеки над детьми за отказ от эвакуации
Жителей Украины будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров в Раде Тарас Мельничук.
«Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки… опека или попечительство над такими детьми прекращается», — отметил чиновник.
Рада пригрозила разрывать договоры об опеке в одностороннем порядке. На такой шаг пошли в Киеве после объявленной «обязательной эвакуации» граждан с подконтрольных ВСУ территорий ДНР.
По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, до зимы планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что на этих территориях нет газа и электричества.
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник рассматривает требования украинских властей об эвакуации как попытку делегитимизации референдума. В Киеве по-прежнему не собираются прекращать обстрелы Донбасса и садиться за стол переговоров.