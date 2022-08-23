Украинцев пригрозили лишать опеки над детьми за отказ от эвакуации

Жителей Украины будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров в Раде Тарас Мельничук.

«Предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки… опека или попечительство над такими детьми прекращается», — отметил чиновник.

Рада пригрозила разрывать договоры об опеке в одностороннем порядке. На такой шаг пошли в Киеве после объявленной «обязательной эвакуации» граждан с подконтрольных ВСУ территорий ДНР.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, до зимы планируется вывезти 220 тысяч человек. Она утверждает, что на этих территориях нет газа и электричества.

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник рассматривает требования украинских властей об эвакуации как попытку делегитимизации референдума. В Киеве по-прежнему не собираются прекращать обстрелы Донбасса и садиться за стол переговоров.