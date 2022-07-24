Украинцам пригрозили призывом в ВСУ за нарушение комендантского часа

Забывшим о действующем комендантском часе жителям Украины напомнил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. В беседе с изданием «Телеграф» он заявил, что нарушителей режима начнут призывать в ВСУ.

Он подчеркнул, что МВД сотрудничает с центрами комплектования Вооруженных сил Украины и помогает с пополнением резерва.

«Нарушителей комендантского часа мы берем „на карандаш“. Это не означает, что их призовут в ряды ВСУ уже завтра. Но именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», — заявил Енин.

Замминистра пояснил, что в последние недели многие украинцы расслабились и прекратили соблюдать комендантский час. Хотя с начала проведения спецоперации понимали, что это важно для спасения их жизней.

При этом к ответственности за выход на улицу в запрещенное время полиция жителей привлечь не может. Административного наказания за нарушение комендантского часа на Украине нет.