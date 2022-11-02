Украинцам посоветовали переселиться на зиму в сельскую местность | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 00:47 Украинцам посоветовали переселиться на зиму в сельскую местность Аналитик Корольчук предложил украинцам зимовать в селах из-за энергетического кризиса Unsplash

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Энергетический кризис на Украине привел к тому, что жители городов зимой могут остаться без отопления, воды и электричества. И единственным выходом в такой ситуации является переселение в сельскую местность, считает Аналитик Института стратегических исследований Украины Юрий Корольчук. Его слова привело украинское издание «Страна».

По мнению эксперта, если в доме несколько суток нет воды, тепла и электричества, нужно срочно эвакуироваться. Живущие селах украинцы используют для обогрева печи, а в лесу много дров. Корольчук также посоветовал установить в частном доме «буржуйку» и топить углем.

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В городах же будут работать пункты обогрева, но зимой там будет слишком много людей. До этого власти Украины неоднократно заявляли об ударах по энергетической инфраструктуре.

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Частный инвестор — компания ДТЭК жаловалась на нехватку оборудования для ремонта поврежденных объектов. У предприятия также нет средств на закупку импортного оборудования, поэтому оно надеется на помощь Запада.