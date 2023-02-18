Спецоперация 18 февраля 2023, 07:20 Украинскую женщину-снайпера ликвидировали в ЛНР РИА «Новости»: в ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали в Луганской Народной Республике женщину-снайпера, принимавшую участие в зоне боевых действий на территории украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил командир разведывательного взвода ВДВ.

По его словам, снайперскую пару удалось засечь и ликвидировать во время штурма.

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«Обнаружили снайперскую пару в ходе штурма позиций противника. Наши специалисты выявили их местоположение и ликвидировали. После входа на позиции украинской армии стало понятно, что одним из снайперов оказалась женщина примерно 35 лет», — рассказал командир разведвзвода.

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Ранее снайпер с позывным Леший сообщил, что главной важной чертой снайперов в зоне конфликта остается умение перетерпеть врага и не раскрыть свою позицию. Военным необходимы железные нервы, чтобы не побежать под огнем артиллерии, а оставаться на месте.