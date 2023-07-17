Спецоперация 17 июля 2023, 11:46 Украинскую РСЗО «Верба» уничтожили в Херсонской области Группировка «Днепр» уничтожила в Херсонской области РСЗО «Верба» на вооружении ВСУ Википедия

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На правом берегу Днепра возле села Понятовка российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня «Верба», погибли четверо украинских военнослужащих. Представитель экстренных служб заявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении <…> уничтожена одна установка РСЗО „Верба“ в районе населенного пункта Понятовка», — сказал он.

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Вооруженные силы Украины лишились четырех бойцов. В поселках Приднепровское и Днепровское погибли восемь военнослужащих, еще двое получили травмы. Их подразделения потеряли два миномета калибра 120 миллиметров и боекомплект к ним.

Российские войска уничтожили на контролируемой Украиной территории Херсонской области пункт управления беспилотниками, станцию связи Starlink, зачистили место соединения Антоновского моста и берега, уничтожив не меньше 100 бойцов ВСУ.

Серийное производство РСЗО «Верба» на Украине начали в 2019 году, сообщил RT. Их выпускал Шепетовский ремонтный завод.