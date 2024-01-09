Спецоперация 09 января 2024, 19:46 Украинскую ПВО назвали бесполезной против российских ракет MWM: украинская ПВО показала неспособность сбивать российские ракеты Министерство обороны Украины

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Украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать российские ракеты, сообщило издание Military Watch Magazine. Особые проблемы для ВСУ доставляют снаряды «Кинжал» и X-22.

Редакция MWM напомнила, что украинское руководство несколько раз заявляло об успешном поражении «Кинжалов», но не смогло предоставить доказательства. Подобные заявления не смогли развеять скепсис международных аналитиков, считающих возможности ВСУ ограниченными.

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Эксперты отметили, что российский «Кинжал» обладает высокой маневренностью, что повышает его выносливость и создает трудности для любой системы ПВО. Проблемы испытывает Украина и в борьбе с крылатыми ракетами X-22, которые еще ни разу не удалось перехватить.

Положение украинских сил противовоздушной обороны ухудшается нехваткой снарядов и неспособностью производить собственные. Бойцам приходится пропускать некоторые цели, чтобы сэкономить ракеты.

Кошмаром для украинских боевиков стали и российские планирующие авиабомбы, способные поражать врагов даже в подземных бункерах.