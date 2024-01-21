Спецоперация 21 января 2024, 19:57 Украинскую «Лють» обратили в бегство под Артемовском РИА «Новости»: ВС России обратили в бегство спецназ ВСУ «Лють» под Артемовском РИА «Новости»

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Бригаду Нацполиции Украины «Лють» заставили спасаться бегством под Артемовском. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

Собеседник агентства отметил, что бойцам противостоит объединенная группировка войск ВСУ, в том числе и отряд спецназначения «Лють».

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«Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — подчеркнул он.

Один из последних случаев такого обращения в бегство произошел на Артемовском участке. Тогда противник пытался пойти в контратаку против продвигавшегося штурмового отряда «Север-V».

«На нас попытались „накатить“, примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — пояснил боец.

По словам военнослужащего, спецназ украинской Нацполиции в большинстве случаев предпочитает уходить от прямых боестолкновений.