Важное 24 октября 2022, 08:48 Группу украинских диверсантов захватили в плен в Херсонской области Замглавы Херсонской области Стремоусов: союзники взяли в плен украинскую ДРГ РИА "Новости"

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Российские военные в Херсонской области взяли в плен группу украинских диверсантов на линии фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На Берисловском направлении ночью в плен захватили целую диверсионную группу ВСУ», — сообщил он.

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Также Союзные войска на Андреевском направлении в районе реки Ингулец ВС РФ отбили попытку украинских боевиков прорвать оборону.

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«Все под контролем, люди выезжают из города и дают военным делать свое дело», — добавил Стремоусов.

Ранее замглавы ВГА пообещал, что в ближайшее время Днепропетровская, Одесская и Николаевская области также выйдут из-под контроля нынешней украинской власти. Он отметил, что освобождение родной земли от неофашизма является священным долгом русского человека.