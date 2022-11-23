Спецоперация 23 ноября 2022, 14:42 Украинскую ДРГ уничтожили в районе Новодаровки в Запорожской области Минобороны: диверсантов ВСУ уничтожили в районе Новодаровки Запорожской области РИА «Новости»

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Диверсионно-разведывательную группу ВСУ уничтожили в районе Новодаровки Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, общие потери противника на Южно-Донецком направлении за сутки составили более 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, украинские военные лишились трех бронеавтомобилей, МТ-ЛБ и четырех пикапов.

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Также на этом направлении российские войска отразили попытку ВСУ провести атаку в направлении Павловки. Артиллерия нанесла огневое поражение ротной тактической группе противника. Подразделения ВС РФ провели упреждающий огневой налет, поразив резервные силы украинских военных, которые выдвинулись из Угледара.

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С начала проведения СВО российские войска уничтожили 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотника, 390 ЗРК, более 6780 танков и других боевых бронированных машин, свыше 900 боевых машин РСЗО, а также более 3600 орудий полевой артиллерии и минометов.