Украинскую диверсионную группу обезвредили в Херсонской области

В Херсонской области российские силовики задержали украинскую диверсионную группу. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». По его данным, в арсенале группы имелись ПЗРК «Игла», противотанковые мины, а также ручные противотанковые гранаты.

В работе по задержания группы участвовали сотрудники краснодарского ОМОН, который в настоящее время действует на территории контролируемой ВС РФ Херсонской области. В настоящее время участники группы дают показания по планируемым акциям, объектами которых должны были стать пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации региона.

«В ходе проведения адресных мероприятий в Херсоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — рассказал представитель российского силового ведомства.

Он рассказал, что у задержанных обнаружили и изъяли пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы.

Силовики также отрабатывают связи диверсантов с представители спецслужб Украины, действующими на российской территории.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии во время выполнения боевой задачи в Харьковской области уничтожил разведывательно-диверсионную группу из состава националистического батальона «Кракен».