Спецоперация 16 января 2024, 13:51 Украинскую армию в первоначальном виде уничтожили еще в мае 2022-го Ильницкий: ВСУ в первоначальном виде уничтожили в мае 2022 года РИА «Новости»

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ВСУ в том состоянии, в котором они находились в феврале 2022 года, уничтожили уже к маю того же года, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Далее, по его словам, начался новый этап, и украинская армия стала собирать вооружения у других стан-спонсоров киевского режима.

«[Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — подчеркнул Ильницкий.

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Советник главы Минобороны указал, что после июня 2022 года начался уже второй этап, который ознаменовался сбором ВСУ современного вооружения у подготовкой порядка 150 тысяч военных специалистов. Но результатов все это не принесло.

«В процессе отражения контрнаступления это тоже было ликвидировано», — пояснил собеседник издания.

По данным Минобороны на 15 января, российские военные уничтожили с начала СВО уже 567 самолетов противника, 265 вертолетов, 10 689 беспилотников, 450 ЗРК, более 14 630 танков и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой техники и вооружения.