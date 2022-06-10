Журналист, лидер движения «Русские украинцы» Юрий Кот объяснил, с чем связан запрет со стороны украинской власти русской культуры. По его словам, такое поведение Киева объясняется поражением украинских военных на поле боя. Об этом написало ИА Nation News.

Кот добавил, что если украинцы хотят бороться с русской культурой, то им придется сжигать произведения Гоголя, Шевченко, Франко, Леси Украинки и Сковороды. Первые два, по словам журналиста, были малороссами, а Леся Украинка и Франко — русинами. Сковороду он отнес к русским философам.

Национальная идея об исключительности Украины превратилась в навязчивую идею, которая очень скоро поставит страну перед выбором — осознать свою ошибку или исчезнуть со своей псевдоидентичностью, добавил Кот.

«Украинцы окажутся перед выбором: вспомнят, что они — русские, вернут себе свою идентичность и ментальность вместе с книгами, которые сегодня запрещают. Или же останутся „украинцами“, но погибнут от рук своих же побратимов, сгинув в безызвестности», — подытожил журналист.