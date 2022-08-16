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    16 августа 2022, 18:51

    Украинской армии предрекли большие потери при наступлении на Херсон

    NYT: украинская армия не может наступать на Херсон без огромных потерь

    Александр Иванов

    ВСУ не состоянии наступать в направлении Херсона без огромных потерь, написала американская газета The New York Times. Издание указало на подавляющее превосходство России в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении.

    Автор материала приводит слова украинского военного с позывным Ада. Собеседник NYT заявил о том, что ВСУ нужно превосходство в количестве, в тяжелом вооружении, написало РИА «Новости».

    «К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим», — признал он.

    На фоне этого, как пишет газета, украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать в херсонском направлении без огромных потерь.

    Власти Херсонской области ранее заявили о намерении провести референдум о присоединении региона к РФ. Замглавы военно-гражданской администрации Екатерина Губарева заявила, что это станет шансом для области выйти с «дикого поля», сообщил RT.

    При этом ВСУ продолжают обстрелы региона и угрожают вернуть регион под контроль украинских властей. Однако эксперты сходятся во мнении, что у армии Украины нет ресурсов, чтобы организовать контрнаступление, а вся демонстрируемая агрессия рассчитана на то, чтобы запугать мирное население и попытаться сорвать референдум.