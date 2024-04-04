04 апреля 2024, 10:18
Украинского националиста Корчинского вновь объявили в международный розыск
Украинского националиста Дмитрия Корчинского повторно объявили в международный розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД. Его разыскивают по уголовному делу о публичном возбуждении ненависти с угрозой применения насилия.
Корчинскому заочно предъявили обвинение. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать его. Материалы уже поступили в суд.
Реклама
Максимальная санкция по статье, по которой обвиняют националиста (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ), — шесть лет лишения свободы.
Дмитрий Корчинский — один из идеологов украинских националистов. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии. В 1990-х мужчина сражался в числе украинских добровольцев на стороне чеченских террористов. В 2014 году в отношении его возбуждали уголовное дело за призывы развязать войну против Крыма. Корчинский также угрожал смертью боксеру Александра Усика за намерение защищать Киево-Печерскую лавру от украинских радикалов.
Националиста уже объявляли в международный розыск.
Уголовное дело
Суд
МВД РФ
Украина
Реклама
Реклама