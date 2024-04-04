Спецоперация 04 апреля 2024, 10:18 Украинского националиста Корчинского вновь объявили в международный розыск

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Украинского националиста Дмитрия Корчинского повторно объявили в международный розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу МВД. Его разыскивают по уголовному делу о публичном возбуждении ненависти с угрозой применения насилия.

Корчинскому заочно предъявили обвинение. Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать его. Материалы уже поступили в суд.

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Максимальная санкция по статье, по которой обвиняют националиста (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ), — шесть лет лишения свободы.

Дмитрий Корчинский — один из идеологов украинских националистов. Он призывал сжигать храмы Московской патриархии. В 1990-х мужчина сражался в числе украинских добровольцев на стороне чеченских террористов. В 2014 году в отношении его возбуждали уголовное дело за призывы развязать войну против Крыма. Корчинский также угрожал смертью боксеру Александра Усика за намерение защищать Киево-Печерскую лавру от украинских радикалов.

Националиста уже объявляли в международный розыск.