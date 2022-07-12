Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали украинского диверсанта, который совершил покушение на чиновницу из департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Речь идет об исполнителе покушения 17 июня Ярославе Жуке. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих сообщниках. По словам задержанного, он действовал по указанию СБУ, а непосредственной подготовкой терактов занимался экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.

Жук также заявил о причастности местного жителя к взрывам на железной дороге. Правоохранители объявили его в розыск.

Ранее в Минобороны России рассказали об очередных провокациях, которые готовят сотрудники СБУ. Украинские спецслужбы планируют снять в Одессе видео поимки российских «диверсантов». Таким образом они пытаются показать эффективность своей работы.