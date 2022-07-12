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    12 июля 2022, 23:00

    Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

    Задержан украинский диверсант Жук, который покушался на чиновницу в Мелитополе

    Юлия Шелковенко

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, который совершил покушение на чиновницу из департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.

    Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

    Речь идет об исполнителе покушения 17 июня Ярославе Жуке. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих сообщниках. По словам задержанного, он действовал по указанию СБУ, а непосредственной подготовкой терактов занимался экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.

    Жук также заявил о причастности местного жителя к взрывам на железной дороге. Правоохранители объявили его в розыск.

    Ранее в Минобороны России рассказали об очередных провокациях, которые готовят сотрудники СБУ. Украинские спецслужбы планируют снять в Одессе видео поимки российских «диверсантов». Таким образом они пытаются показать эффективность своей работы.