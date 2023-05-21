Спецоперация 21 мая 2023, 23:37 «Украинское телевидение врет». Бойца ВСУ удивило отношение в российском плену Бойца ВСУ Василия Ленива поразило человеческое отношение в российском плену Официальное интернет-представительство президента Украины

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Военнослужащий 14-й бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив попал в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе. По словам бойца, он не ожидал такого человеческого отношения к нему в плену, сообщило РИА «Новости».

«Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески», — сказал он.

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По словам военнопленного, только 30% того, о чем пишут украинские СМИ, в том числе и о содержании пленных в РФ, соответствует действительности. Поэтому военнослужащие, когда отправляются в зону спецоперации, представляют себе другую обстановку на фронте.

«Процентов 30 они показывают, а остальное нет. Преувеличивают, так что украинское телевидение врет. Очень много врет», — добавил Ленив.

По его словам, оказываясь на первой линии обороны, около 65-70% украинских военнослужащих часто задумываются над тем, как можно покинуть эту зону.

Ранее украинские военнослужащие пожаловались на нехватку воды и еды, также они столкнулись с проблемами с боеприпасами.