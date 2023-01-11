Спецоперация 11 января 2023, 18:07 Украинское командование признало большие потери в Артемовске Украинский командующий сообщил о больших потерях в районе Артемовска РИА «Новости»

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Один из командующих украинскими войсками сообщил о больших потерях в районе Артемовска. Об этом он рассказал американской газете Wall Street Journal.

«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — сказал он.

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Ранее военный эксперт Роман Насонов назвал причины успеха Вооруженных сил России в Донецком направлении. По его мнению, российские войска полны решимости освободить территории от украинских боевиков и используют все свои силы для достижения цели.

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Он отметил работу ЧВК «Вагнер», бойцы которой показали себя во всеоружии, из-за чего оставшиеся подразделения ВСУ обратились в бегство.

Как ранее отметил другой военный эксперт Анатолий Матвийчук, освобождение Соледара станет ключом к победе в сражении за Донбасс, поскольку Соледар и Артемовск являются стратегическими территориями. Их освобождение сильно ударит по поставкам оружия на Украину. Такой исход предрек и врио главы ДНР Денис Пушилин.