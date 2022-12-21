Спецоперация 21 декабря 2022, 10:15 Украинское командование не исключило появления российских танков в Киеве РИА «Новости» сообщило о боязни командования ВСУ увидеть российские танки в Киеве РИА «Новости»

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Украинское военное командование не исключило появления российских танков в Киеве в первые месяцы 2023 года, хотя еще недавно заявляло о возможном прохождении маршем по Красной площади в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Колумнист агентства Виктория Никифорова обратила внимание на высказывание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сообщил о подготовке Россией резервов численностью до 200 тысяч человек.

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«Залужный отметил богатство ресурсной базы в России, высокий боевой дух мобилизованных солдат, дисциплину и стабильность в снабжении. А свои войска он назвал истекающими кровью и измученными», — написала она.

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Автор статьи предположила, что откровения Залужного связаны с возможной подготовкой ряда терактов в России на новогодние праздники в качестве ответа за организацию широкомасштабного наступления на украинскую столицу.

«Им нужна информационная поддержка, чтобы мир знал, что русских накажут за плохие дела. Теракты и диверсии в праздничные дни — легкоузнаваемый почерк украинских спецслужб», — добавила Никифорова.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Леонид Марочко сообщил о бегстве ряда мобилизованных украинцев со своих позиций под Соледаром в ДНР.