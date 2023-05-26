Спецоперация 26 мая 2023, 14:23 Украинским войскам рассказали о возможной реакции ВС России на контрнаступление FT: ВСУ в начале контрнаступления попадут под массированный обстрел артиллерии РИА «Новости»

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Российские войска тщательно укрепили линию фронта, поэтому Вооруженные силы Украины в случае контрнаступления столкнутся с интенсивным артиллерийским обстрелом. Об этом предупредило издание Financial Times.

Научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли рассказал, что Вооруженные силы России обустроили несколько линий обороны и надежных укреплений.

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Украинские войска натолкнутся на них, как только выдвинутся, и попадут в ловушку — баррикады построили так, чтобы противник пришел к нужному району.

Когда это произойдет, российские подразделения откроют интенсивный артиллерийский огонь.

«Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно», — отметил специалист.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что из-за готовящегося контрнаступления страну ждет тяжелое лето. Киевский режим, по его словам, понимает, что кампания унесет жизни тысяч солдат.