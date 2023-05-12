12 мая 2023, 01:31
Украинским войскам предрекли последние дни существования
Полковник Матвийчук: ВСУ осталось дожить последние дни
Вооруженные силы Украины смогут просуществовать еще несколько дней. Это связано с отсутствием должного руководства, заявил в интервью ИА Ura.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Войска на фронте доживают последние дни. Они практически никем не управляются. <…> Ситуация достаточно сложная», — сказал он.
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Военный эксперт задался вопросом, где находится командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предположил, что их арестовали и держат «в подземелье». По словам Матвийчука, ВСУ понимают, каким будет исход наступления.
«Несколько наших упреждающих ударов — и они остановились. Зеленский не может управлять той машиной, которая реально развалилась и ему не подчиняется», — резюмировал собеседник издания.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее не стал отвечать на вопрос о точных потерях украинской армии в зоне СВО. Он подчеркнул, что специальные структуры тщательно фиксируют все потери, которые раскрывать нельзя.
ВСУ
Украина
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