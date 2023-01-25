Спецоперация 25 января 2023, 11:32 Украинским военным предрекли незавидную участь в Артемовске Обозреватель Коц: тысячам украинских военных грозит попадание в котел из-за слабой обороны РИА «Новости»

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Освобождение Соледара позволило российским войскам еще сильнее сомкнуть круг в Артемовске — одном из мощных узлов обороны ВСУ. Об этом заявил обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц.

Журналист отметил, что украинские войска уже не дождутся подкрепления с северо-запада, поскольку ВС России перерезали трассу на Артемовск с Северском.

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«Но пока открыта дорога из Артемовска в Славянск. Чтобы ее перерезать, нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. Тогда многотысячная группировка ВСУ попадет в котел», — отметил Коц.

Он также привел слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который сообщил, что российские войска заняли позиции в восточной и южной частях города и что в ближайшее время можно будет говорить об оперативном окружении ВСУ.

Ранее директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что Россия перехватила инициативу в зоне спецоперации, а Генеральный штаб Украины не знает, что делать.